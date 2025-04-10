Песков: Россия не втягивает Китай в конфликт, КНР занимает взвешенную позицию

Заявления Владимира Зеленского в том, что Россия втягивает Китай в украинский конфликт, не соответствуют действительности. Об этом на брифинге заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, которого процитировало РИА «Новости» .

«Китай занимает взвешенную позицию. Китай — это наш стратегический партнер, друг, товарищ. И Китай всегда занимал весьма взвешенную позицию, поэтому Зеленский не прав», — сказал он.

Официальный представитель МИД Китая Линь Цзянь также опроверг заявления Зеленского о якобы попавших в плен ВСУ китайских военнослужащих.

«Мы рекомендуем соответствующим сторонам правильно и трезво оценивать роль Китая, не стоит делать безответственных заявлений», — прокомментировал он высказывания украинского лидера.

Ранее лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо заявил, что президент Украины Владимир Зеленский пытается втянуть в конфликт на Украине Китай, чтобы развязать мировую войну.