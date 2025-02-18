В Кремле оценили вероятность переговоров Путина и Зеленского

Российский лидер Владимир Путин готов к переговорам с украинским коллегой Владимиром Зеленским, но его правомочность сомнительна. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, его процитировал RT .

«Путин сам неоднократно говорил, что при необходимости он будет вести переговоры и с [президентом Украины Владимиром] Зеленским», — сказал представитель Кремля.

Зеленский ранее отмечал, что согласен пойти на переговоры с Путиным, но при условии поддержки со стороны США и ЕС. Политик ждет гарантии безопасности от Запада. Идею о заморозке конфликта он отверг. По мнению политика, конфликт может закончиться в этом году.

В среду, 12 февраля, американский лидер Дональд Трамп и Путин провели телефонный разговор. Главной темой стал конфликт на Украине и пути его решения. После диалога президент Америки отметил, что планирует добиться прекращения огня в стране до 20 апреля.