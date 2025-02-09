Зеленский сделал странное заявление о переговорах с Владимиром Путиным

Украинский лидер Владимир Зеленский сообщил, что пойдет на переговоры с российским главой Владимиром Путиным. Об этом сообщило РИА «Новости» .

В интервью британскому телеканалу Зеленский заявил, что готов к любому формату переговоров, но при условии поддержки со стороны США и Евросоюза. На встречу с президентом России Владимир Зеленский пойдет, если американские власти и главы европейских государств «не бросят нас, дадут нам гарантии безопасности и будут нас поддерживать».

Идею о временной заморозке конфликта президент Украины отверг. В том же интервью Владимир Зеленский объяснил, что видит все возможности для завершения украинского конфликта уже в 2025 году.

В воскресенье, 9 февраля, советник американского лидера Майк Уолц заявил, что европейским странам после окончания конфликта на Украине придется обеспечивать этой стране безопасность. И добавил, что все стороны «надо усадить за стол переговоров».

В январе 2025 года президент России Владимир Путин указывал, что договор о прекращении огня Зеленский подписать не сможет — из-за утраты легитимности. Уже в феврале пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков назвал слова украинского лидера о готовности к переговорам с Россией «пустыми».