В Кремле оценили связь ударов ВСУ с попыткой сорвать мирный диалог

Песков не стал связывать удары Киева с попыткой срыва переговоров по миру

Удары украинских боевиков по гражданской инфраструктуре России могут быть не связаны с попытками сорвать диалог по мирному урегулированию. Об этом на брифинге заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Я не знаю, является ли это общими звеньями в какой-то цепи. Но киевский режим продолжает наносить удары по объектам мирной инфраструктуры, это так. Наша позиция здесь хорошо известна», — сказал он.

Песков не исключил, что «в недрах» киевского режима наверняка останутся те, кто будет выступать против каких-то попыток начала переговорного процесса.

«Это очевидно. Очевидно, что эти люди будут делать все, чтобы этот процесс попытаться сорвать», — заключил пресс-секретарь президента России.

В течение минувшей ночи средства противовоздушной ночи уничтожили 50 беспилотников в небе над тремя регионами России.