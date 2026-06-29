В Кремле не будут оценивать эмоциональность высказываний Владимира Зеленского. Об этом на брифинге заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, слова которого привело РИА «Новости» .

«Пусть это делают специалисты или вы — журналисты», — добавил он.

Ранее президент России Владимир Путин отметил, что его белорусский коллега Александр Лукашенко совершенно не паникует из-за высказываний со стороны.

В то же время депутат Госдумы, лидер ЛДПР Леонид Слуцкий отметил, что Зеленский пытается своими действиями спровоцировать эскалацию и расширить зону конфликта, а также отсрочить выборы на Украине, затянуть боевые действия и получить от иностранных партнеров дополнительные средства.