Путин высказался о спокойной реакции Лукашенко на сторонние раздражители

Путин отметил спокойную реакцию Лукашенко на «окрики со стороны»

Президент России Владимир Путин в беседе с журналистом Павлом Зарубиным высказался о реакции белорусского лидера Александра Лукашенко на высказывания со стороны. По словам российского лидера, глава Белоруссии сохраняет абсолютное спокойствие.

«Вызывает озабоченность, когда грубые какие-то окрики со стороны раздаются. Но это не вызывает какой-то паники со стороны президента Лукашенко», — констатировал Владимир Путин.

Глава Белоруссии прилетал в Россию в июне. Президент России общался с Лукашенко чуть больше суток, в неформальной обстановке. Сама встреча прошла содержательно. Стороны обсудили экономическое сотрудничество, затронули темы промышленности и гуманитарные вопросы.

В разговоре с Зарубиным Владимир Путин выразил Минску признательность за содействие по гуманитарному направлению.

Владимир Зеленский 19 июня пригрозил, что ВСУ могут ударить по некой технике, якобы установленной вдоль белорусских границ. В Германии демарш украинского лидера сравнили с тактикой нацистов.