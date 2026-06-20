Слуцкий дал оценку заявлениям Зеленского в адрес Лукашенко

Заявления президента Украины Владимира Зеленского в адрес белорусского лидера Александра Лукашенко являются провокацией эскалации. Об этом в телеграм-канале сообщил депутат Госдумы Леонид Слуцкий.

«Заявления Зеленского в адрес Лукашенко — провокация эскалации, перформанс в расчете на западную публику и расширение зоны конфликта», — написал он.

Парламентарий отметил, что такие высказывания направлены на получение иностранных вливаний для киевских властей, отсрочку выборов на Украине и затягивание боевых действий.

«Украинскому узурпатору и „группе поддержки“ стоит перечитать ядерную доктрину РФ, где Белоруссия и обеспечение ее безопасности — важнейшая компонента. Зеленский и Ко хотят создать casus belli для ответа ведущей ядерной державы», — заключил Слуцкий.

Днем ранее Зеленский пригрозил Лукашенко ударами по Белоруссии.