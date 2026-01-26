В Кремле отказались обсуждать пункты повестки по урегулированию на Украине

Фрагментарно обсуждать пункты повестки по урегулированию на Украине будет неверно. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, слова которого привело РИА «Новости» .

«Это начало работы. Работа на экспертном уровне. Эта работа в составе рабочей группы будет продолжена», — добавил он.

Ранее Песков заявил, что Россия, Украина и США продолжат переговоры в Абу-Даби на следующей неделе, но пока конкретной даты нет. При этом он отметил, что в Кремле не ждали от прошедшей встречи высоких результатов и не будут публично обсуждать ее повестку.

Кроме того, он отметил, что американская сторона подгоняет переговорщиков, стремясь достичь результата как можно скорее.