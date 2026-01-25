Песков: Путин не обращает внимания на время, когда идут переговоры

Президент России Владимир Путин не обращает внимания на время суток во время важных переговоров. Такое заявление в беседе с журналистом «Россия 1» Павлом Зарубиным сделал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Так он прокомментировал поздние переговоры со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом в Кремле.

«Наш президент абсолютно не склонен обращать внимание на время суток, когда идут такие серьезные переговоры. И, кроме того, была договоренность, что, собственно, на следующий день уже состоятся переговоры рабочей группы по безопасности в Абу-Даби», — сказал Песков.

При этом официальный представитель Кремля обратил внимание, что США спешат в процессе украинского урегулирования.

«Идет высокая динамика. Американцы как посредники гонят по времени», — отметил он.

Президент России Владимир Путин провел встречу с американской делегацией во главе со спецпосланником президента США Стивом Уиткомбом в ночь на 23 января. Переговоры длились около четырех часов.

Стороны обсудили вопросы урегулирования в Украине и договорились о первом заседании трехсторонней рабочей группы России, США и Украины по безопасности и встрече руководителей двусторонней группы по экономике в Абу-Даби.

Ранее Песков охарактеризовал президента США Дональда Трампа как опытного политика. При этом он подчеркнул, что американский политик базирует свои подходы на принципах сурового и беспощадного бизнеса.