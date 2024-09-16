В Кремле отказались комментировать ситуацию с гибелью бойцов Эрнеста и Гудвина

Песков: Белоусов дал все поручения по ситуации с гибелью Эрнеста и Гудвина

Министр обороны Андрей Белоусов уже дал все необходимые поручения по вопросу расследования гибели бойцов с позывными Эрнест и Гудвин. Об этом сообщил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, его слова привело РИА «Новости» .

«Здесь эта тема все-таки, которая больше касается Министерства обороны», — заявил он.

Новость о гибели бывшего главы воздушной разведки ДНР Дмитрия Лысаковского с позывным Гудвин появилась вечером 13 сентября. Перед смертью Лысаковский и его сослуживец Сергей Грицай с позывным Эрнест заявили, что их подразделение намеренно расформировали, а бойцов отправили в штурмовые части из-за конфликта с командиром.

Белоусов, узнав о произошедшем, поставил дело под свой контроль. Минобороны занимается расследованием вместе с Департаментом военной контрразведки ФСБ.