Стало известно о гибели экс-главы воздушной разведки ДНР

Бывший глава подразделения воздушной разведки Донецкой Народной Республики Дмитрий Лысаковский с позывным Гудвин погиб на передовой после того, как его перевели в штурмовое подразделение. Об этом сообщил в своем Telegram-канале «ПриZрак Новороссии» Владимир Грубник.

Военный показал скриншоты последних писем боевого товарища. В них Лысаковский сообщил о намеренном расформировании их подразделения воздушной разведки и отправке их в штурмовики.

«Пока мы пытались решить вопрос перевода — через четыре дня — оба двухсотые (погибшие — прим. ред.). Переводить некого. Эрнест и Гудвин были людьми чести и долга», — написал Грубник.

Ранее сообщалось о подвиге в зоне СВО российского военнослужащего Сергея Никитина из Пензенской области. Прикрывая отход сослуживцев, он попал в окружение и взорвал гранату. Мужчина ушел служить в армию добровольцем в 2002 году.