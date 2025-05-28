В Кремле обвинили Мерца в затягивании конфликта на Украине

Высказывания канцлера Германии Фридриха Мерца о снятии ограничений поставок дальнобойного оружия на нужды ВСУ становятся препятствием на пути к урегулированию конфликта на Украине. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, его процитировало РИА «Новости» .

«Это не что иное, как дальнейшие попытки заставить украинцев воевать дальше. И это не что иное, как препятствование попыткам выйти на траекторию мирного процесса», — сказал он.

Накануне пресс-секретарь президента России Владимира Путина уже говорил о том, что решение европейских политиков о снятии ограничений по поставкам дальнобойного оружия Украине будет только обострять украинский конфликт и назвал заявления об этом эскалацией.

Мерц 26 мая сообщал, что ФРГ, Великобритания, Франция и Соединенные Штаты отменили ограничения по дальности для военных поставок, чтобы Украина могла использовать дальнобойное оружие для атаки по целям на территории России. Позже министр финансов ФРГ Ларс Клингбайль опроверг эти заявления.