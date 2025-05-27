Россия применит «другое» оружие в случае поставок на Украину дальнобойных ракет

В случае поставок на Украину дальнобойных ракет Россия применит «другое» оружие. Об этом РИА «Новости» заявил депутат Госдумы Виктор Водолацкий.

Парламентарий прокомментировал заявление немецкого канцлера Фридриха Мерца об отмене ограничений по дальности с оружия, передаваемого ВСУ. Если эта информация подтвердится на практике, то Россия будет вынуждена применить все средства для обеспечения безопасности своей территории.

«Значит, мы будем применять уже другое оружие, для того чтобы максимально не допустить обстрелов наших городов», — заявил депутат.

Водолацкий добавил, что такое оружие «у России, конечно, есть».

Решение европейцев снять ограничения на поставки дальнобойного оружия Украине может быть опасным, отметил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Такие решения потенциально идут вразрез с устремлениями на выход к политическому урегулированию, отметил представитель Кремля.

Ограничения по дальности вооружения сняли Британия, Франция, США, а теперь и Германия. Украинские войска могут наносить удары по военным объектам на российской территории, осталось поставить им нужное вооружение, завил Мерц.