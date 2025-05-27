В Кремле назвали эскалацией решение ЕС о поставках на Украину дальнобойных ракет

Решение европейских политиков о снятии ограничений по поставкам дальнобойного оружия на нужды ВСУ будет только обострять украинский конфликт. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрия Пескова, которого процитировало РИА «Новости»

«Если заявления Мерца по увеличению дальности ракет, поставляемых Украине, соответствуют действительности, то это является эскалацией», — сказал он.

Официальный представитель Кремля отметил, что соответствующие высказывания представителей стран Европы совершенно противоположны стремлениям и усилиям, которые сейчас прикладываются для достижения результатов в рамках переговорного процесса по вопросам урегулирования конфликта на Украине.

Кроме того, Песков назвал заявления канцлера Германии Фридриха Мерца и министра финансов ФРГ Ларса Клингбайля «путаницей». Сначала Мерц сообщил, что ФРГ, Великобритания, Франция и Соединенные Штаты отменили ограничения по дальности для военных поставок Украине, чтобы Киев мог использовать дальнобойное оружие для атаки по целям на территории России. Позже Клингбайль опроверг эти заявления.