В Кремле назвали эскалацией решение ЕС о поставках на Украину дальнобойных ракет

Песков: увеличение дальности ракет, поставляемых Украине, является эскалацией

Фото: РИА «Новости»

Решение европейских политиков о снятии ограничений по поставкам дальнобойного оружия на нужды ВСУ будет только обострять украинский конфликт. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрия Пескова, которого процитировало РИА «Новости»

«Если заявления Мерца по увеличению дальности ракет, поставляемых Украине, соответствуют действительности, то это является эскалацией», — сказал он.

Официальный представитель Кремля отметил, что соответствующие высказывания представителей стран Европы совершенно противоположны стремлениям и усилиям, которые сейчас прикладываются для достижения результатов в рамках переговорного процесса по вопросам урегулирования конфликта на Украине.

Кроме того, Песков назвал заявления канцлера Германии Фридриха Мерца и министра финансов ФРГ Ларса Клингбайля «путаницей». Сначала Мерц сообщил, что ФРГ, Великобритания, Франция и Соединенные Штаты  отменили ограничения по дальности для военных поставок  Украине, чтобы Киев мог использовать дальнобойное оружие для атаки по целям на территории России. Позже Клингбайль опроверг эти заявления.

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