Лавров оценил попытку ввести мораторий на бои в Черном море

Ввести новый мораторий России и Украины на удары по судам в Черном море невозможно и неприемлемо. Об этом интернет-проекту «Сама Меньшова» заявил глава МИД Сергей Лавров.

По его словам, таким способом пытаются вернуть в действие черноморскую зерновую инициативу. Лавров отметил, что предложенный механизм контроля за соблюдением моратория не позволит гарантировать выполнение договоренностей.

«Они предложили: турок уговорили, давайте на Черном море введем мораторий на удары по судам, которые перевозят гражданские товары. Это проконтролировать невозможно», — подчеркнул министр.

Лавров напомнил, что аналогичные договоренности действовали в рамках зерновой инициативы, заключенной при участии России, Украины, Турции и ООН. Однако украинская сторона использовала гражданские суда для перевозки вооружений, что Россия расценила как нарушение договоренностей.