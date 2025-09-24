В Кремле объяснили, как не превратить встречу Путина с Зеленским в пиар-акцию

Президент Владимир Путин готов к встрече с Владимиром Зеленским, однако без предварительной подготовки это будет обреченная на провал пиар-акция. Об этом сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в интервью радиостанции РБК .

«Есть смысл встречаться после того, как стороны сделают „домашнюю работу“, как будет произведена подготовка на экспертном уровне», — подчеркнул он.

Кроме того, пресс-секретарь российского лидера добавил, что украинская сторона не захотела создать рабочие группы в рамках переговоров по урегулированию конфликта.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что Путин и Зеленский ненавидят друг друга и поэтому не общаются, однако добавил, что их трехсторонняя встреча может состояться уже очень скоро.