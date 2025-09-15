Трамп заявил о взаимной ненависти между Путиным и Зеленским

Трамп: Путин и Зеленский не разговаривают из-за ненависти друг к другу

Президент России Владимир Путин и украинский лидер Владимир Зеленский не смогли общаться из-за взаимной ненависти. В этом и есть причина, мешающая их прямым переговорам, заявил в разговоре с журналистами глава США Дональд Трамп, его процитировало РИА «Новости» .

«Они ненавидят друг друга настолько, что почти не могут разговаривать, они неспособны разговаривать друг с другом», — сказал глава Белого дома.

В связи с этим американский лидер предположил, что все переговоры об урегулировании конфликта на Украине ему придется вести только самому.

Ранее Зеленский заявил, что готов к переговорам с Путиным в любом формате. По его словам, США смогут склонить российского лидера к переговорам. Глава киевского режима согласился, что переговоры о разрешении конфликта должны вести лидеры стран.

Ранее Путин пригласил Зеленского на переговоры в Москву. Тот ответил отказом и предложил провести встречу в Киеве.