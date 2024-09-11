В Кремле не стали комментировать информацию о БПЛА из Норвегии в Мурманской области

Песков переадресовал спецслужбам вопрос о БПЛА из Норвегии в Мурманской области

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отказался комментировать информацию о беспилотнике из Норвегии, который мог пролететь над Мурманской областью. Его слова привело РИА «Новости» .

«Этой информацией, скорее, владеют наши военные, специальные службы. Здесь я вам точно ничего не могу сказать», — заявил официальный представитель Кремля.

При этом Песков посоветовал не верить на слово сообщениям средств массовой информации.

Данные о беспилотнике, летевшем над Мурманской областью со стороны Норвегии, появились утром. Всего в регионе сбили три дрона, информации о пострадавших при этом не поступало.

Губернатор региона Андрей Чибис, обращаясь к жителям, призвал их сохранять бдительность, доверять только официальным источникам информации и звонить в экстренные службы при обнаружении подозрительных предметов.