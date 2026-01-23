В Кремле не подтвердили неофициальные встречи трех стран в Абу-Даби

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков не подтвердил информацию, что представители России, Украины и США ведут в Абу-Даби некие неофициальные переговоры. Об этом сообщило РИА «Новости» .

«Нет, я не располагаю информацией, я не знаю», — заявил Песков.

Ранее он сообщал, что в состав российской делегации, которая примет участие в трехсторонней встрече, входят только военные. Официальный представитель Кремля не стал раскрывать их имена, но известно, что руководит переговорной группой начальник Главного управления Генштаба адмирал Игорь Костюков.

Около 14:00 корреспондент Sky News Салли Локвуд сообщила, что Россия, США и Украина начали трехсторонние переговоры в ОАЭ, но офис президента Украины опроверг эту информацию.