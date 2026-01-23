Песков заявил, что Россию на переговорах в Абу-Даби представят только военные

Россию на первых переговорах трехсторонней рабочей группы по безопасности в Абу-Даби будут представлять исключительно военные. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, написал ТАСС .

По его словам, в состав делегации вошли представители Министерства обороны, а конкретные фамилии, кроме руководителя группы — начальника Главного управления Генштаба ВС России Игоря Костюкова, пока не раскрываются. Песков подчеркнул, что речь идет о рабочем формате и о первых контактах именно по линии безопасности.

«Называть их мы пока не будем. Это все военные», — сказал представитель Кремля.

Договоренность о создании такой группы была достигнута после встречи президента России Владимира Путина со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом и предпринимателем, зятем президента США Дональда Трампа Джаредом Кушнером, которая накануне прошла в Кремле. Как отмечал помощник главы российского государства Юрий Ушаков, разговор, длившийся около четырех часов, был откровенным и конструктивным. Центральной темой обсуждения стало украинское урегулирование.

Первое заседание трехсторонней рабочей группы Россия — США — Украина запланировано на 23 января и пройдет в Абу-Даби.