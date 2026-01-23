Переговоры с участием России, Украины и США в Абу-Даби начались

Россия, Украина и США начали трехсторонние переговоры в Абу-Даби. Об этом сообщила корреспондент газеты Sky News Салли Локвуд.

Это первая с начала специальной военной операции встреча в таком формате. При этом неизвестно, сели ли представители России и Украины за один стол.

В то же время офис президента Украины сообщил, что о времени начала официальной части переговоров еще не договорились, но отдельные переговорщики могли встретиться между собой для неформального диалога.

В составе украинской делегации 10 человек — представители военной разведки, СБУ и офиса президента. Возглавляет ее секретарь СНБО Рустем Умеров.

Точный состав российской переговорной группы не сообщается, известно лишь, что руководит ей начальник Главного управления Генштаба адмирал Игорь Костюков. В Кремле сообщили, что в нее входят только военные.

Кроме того, в ОАЭ должна состояться двусторонняя встреча между Россией и США. Кирилл Дмитриев и Стив Уиткофф продолжат обсуждать сотрудничество в экономике.