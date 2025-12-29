В Кремле назвали условие, которое требуется от Украины для остановки СВО
Песков: для окончания СВО Украина должна вывести войска с территории Донбасса
Чтобы специальная военная операция остановилась, Украина должна вывести войска с подконтрольной ей территории Донбасса. Об этом заявил на брифинге официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, его слова привело РИА «Новости».
При этом он не стал уточнять, распространяется ли такое же требование на Херсонскую и Запорожскую области.
«Напомню, что Украина теряет земли и будет их терять дальше. И завтра ситуация будет отличаться от той ситуации, которая сегодня», — подчеркнул Песков.
Ранее Владимир Зеленский заявил, что готов к переговорам с Россией, но только при участии американских и европейских представителей.
Президент Владимир Путин подчеркнул, что страна достигнет целей СВО военным путем, если Украина не захочет завершить дело миром.