В Кремле назвали условие, которое требуется от Украины для остановки СВО

Чтобы специальная военная операция остановилась, Украина должна вывести войска с подконтрольной ей территории Донбасса. Об этом заявил на брифинге официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, его слова привело РИА «Новости» .

При этом он не стал уточнять, распространяется ли такое же требование на Херсонскую и Запорожскую области.

«Напомню, что Украина теряет земли и будет их терять дальше. И завтра ситуация будет отличаться от той ситуации, которая сегодня», — подчеркнул Песков.

Ранее Владимир Зеленский заявил, что готов к переговорам с Россией, но только при участии американских и европейских представителей.

Президент Владимир Путин подчеркнул, что страна достигнет целей СВО военным путем, если Украина не захочет завершить дело миром.