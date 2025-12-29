Зеленский: Украина готова к переговорам с Россией, но при участии Европы и США

Украина готова к прямым переговорам с Россией, но только при участии представителей США и Европы. Об этом заявил президент республики Владимир Зеленский, его слова привело украинское издание «Страна.ua» .

По его словам, для обсуждения мирного плана могут создать четырехстороннюю техническую группу, а затем вероятны переговоры только России и Украины.

«Если все будет идти шаг за шагом, после встреч с американскими и европейскими делегациями будет встреча и с русскими. Мы готовы на форматы, о которых говорили ранее», — заявил Зеленский.

До этого украинские СМИ назвали провальной встречу Зеленского с президентом США Дональдом Трампом. Они обратили внимание, что расчеты Европы и киевского режима принять озвученные украинским лидером 20 пунктов как мирное предложение потерпели неудачу.

Трамп не перестал требовать территориальных уступок от Украины и заявил, что для этого достаточно постановления украинского парламента, а не референдума.