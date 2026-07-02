В Кремле назвали способ достичь целей СВО

Россия продолжит усиливать давление на киевский режим, чтобы достигнуть поставленных целей. Об этом на брифинге заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Россия продолжит усиливать давление на киевский режим с тем, чтобы достигнуть поставленных целей», — подчеркнул он.

Так Песков ответил на заявление главы европейской дипломатии Каи Каллас о планах расширить санкционные ограничения против России.

Пресс-секретарь президента добавил, что Россия в любом случае гарантирует свои интересы и безопасность.

«Есть сторонники весьма решительных мер, есть сторонники сдержанных мер. Но не должно вызывать сомнений одно: безопасность Российской Федерации и ее интересов будет гарантирована», — заключил Песков.

Ранее Минобороны сообщило, что в ходе массированного удара поразило завод «Радионикс» в Киеве, выпускающий системы управления ракетами.