ВС России поразили завод в Киеве, выпускающий системы управления «Фламинго»

Российские военные поразили предприятие радиоэлектронной промышленности «Радионикс», выпускающее системы управления крылатых ракет «Фламинго», оперативно-тактических ракет «Файер Пойнт — 7», «Файер Пойнт — 9», управляемых ракет «Нептун-МД» и зенитных управляемых ракет. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.

«Продукция предприятия напрямую влияет на боевые возможности ВВС Украины и их способность противостоять системам противовоздушной обороны», — отметили в ведомстве.

Также ВС России поразили сборочное предприятие радиоэлектронной промышленности «Атлон авиа», обеспечивающее ВСУ БПЛА «Лютый», Киевский радиозавод и сборочное предприятие авиационной промышленности «Антонов».

Кроме того, в числе пораженных объектов — промышленное предприятие «Киев-25», производившее средства комплекса радиоэлектронной борьбы «Лима» для подмены навигационных сигналов, склад горюче-смазочных материалов «Киев-3» и транспортно-логистический центр «МЛП-Чайка», где хранились беспилотники высокой дальности и боеприпасы.

В Минобороны подчеркнули, что российские военные нанесли массированный удар в ответ на террористические атаки киевского режима на гражданскую инфраструктуру России.

Ранее стало известно, что ВС России поразили хранилище газа ВСУ в районе Запорожья.