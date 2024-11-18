В Кремле назвали неприемлемой заморозку конфликта на Украине по линии БС

Песков: заморозка украинского конфликта по линии БС неприемлема для России

Вариант, при котором украинский конфликт заморозят по линии боевого столкновения, неприемлем для России. На это в беседе с журналистами указал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Мы обратили внимание на публикации. Пока не владеем никакими данными на этот счет. <…> Заморозка по линии боевого столкновения априори неприемлема для российской стороны», — подчеркнул он.

Песков подчеркнул также, что условия прекращения боевых действий, которые сформулировал президент Владимир Путин, по-прежнему актуальны.

Глава МИД России Сергей Лавров отмечал, что заморозка конфликта на Украине по линии боевого соприкосновения станет новыми Минскими соглашениями.

По данным Fox News, президент США Дональд Трамп может вскоре назначить специального человека для переговоров по Украине. Собеседник телеканала заявил, что он «пользуется большим авторитетом».