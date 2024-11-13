Министр иностранных дел Сергей Лавров в интервью журналисту Марине Ким назвал заморозку конфликта на Украине по линии боевого соприкосновения новыми Минскими соглашениями. Кадры интервью показали в эфире телеканала «Россия 1» .

Министр отметил, что некоторые стали более трезво смотреть на ситуацию в российско-украинском конфликте. И среди них есть сторонники перемирия по линии соприкосновения на 10 лет.

«Это те же самые минские договоренности в новой упаковке. Даже хуже», — резюмировал дипломат.

Глава МИД назвал Минские соглашения «окончательными». По его словам, они не сработали, поскольку украинские лидеры не хотели предоставлять определенной части Донбасса особый статус в составе Украины, прежде всего, в виде права говорить на родном языке.

Ранее Fox News сообщил о том, что новоизбранный президент США Дональд Трамп может вскоре назначить специального человека для переговоров по Украине. Собеседник телеканала заявил, что этот человек «пользуется большим авторитетом».