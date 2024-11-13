Трамп назначит специального человека для переговоров по Украине

Американский лидер Дональд Трамп может скоро назначить специального посланника по Украине. Об этом сообщил источник Fox News .

«Вы увидите очень высокопоставленного специального посланника, который пользуется большим авторитетом, которому поручат <…> добиться мирного урегулирования», — процитировал телеканал одного из своих собеседников.

Ранее газета Washington Post сообщила, что европейские союзники Украины стали больше примиряться с идеей урегулирования конфликта путем переговоров. Также разговоры о территориальных уступках в пользу России перестали вызывать много вопросов у европейских чиновников и представителей НАТО.

До этого стало известно, что Трамп решил переложить все расходы, связанные с Украиной, на страны ЕС. Как отметили американские СМИ, власти США за время конфликта хорошо заработали на производстве оружия.