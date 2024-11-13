Трамп назначит специального человека для переговоров по Украине
Fox News: Трамп назначит спецпосланника по Украине для урегулирования конфликта
Американский лидер Дональд Трамп может скоро назначить специального посланника по Украине. Об этом сообщил источник Fox News.
«Вы увидите очень высокопоставленного специального посланника, который пользуется большим авторитетом, которому поручат <…> добиться мирного урегулирования», — процитировал телеканал одного из своих собеседников.
Ранее газета Washington Post сообщила, что европейские союзники Украины стали больше примиряться с идеей урегулирования конфликта путем переговоров. Также разговоры о территориальных уступках в пользу России перестали вызывать много вопросов у европейских чиновников и представителей НАТО.
До этого стало известно, что Трамп решил переложить все расходы, связанные с Украиной, на страны ЕС. Как отметили американские СМИ, власти США за время конфликта хорошо заработали на производстве оружия.