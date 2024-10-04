В Кремле назвали действия ВСУ против Курской АЭС игрой с огнем

Украинские войска играют с огнем, пытаясь угрожать безопасности Курской АЭС. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Его процитировало РИА «Новости».
«Киев продолжает играть с огнем. В наших контактах с МАГАТЭ мы, естественно, это доводим до сведения», — заявил он.
Накануне ВСУ попытались атаковать электростанцию беспилотником, но его подавили средствами радиоэлектронной борьбы. При падении взорвалась хозяйственная постройка, не имевшая отношения к АЭС.
Гендиректор госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачев предупредил, что в случае катастрофы на Курской АЭС последствия будут такими, что «Чернобыль покажется разминкой».
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