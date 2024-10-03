Хозпостройки взорвались в районе Курчатова после падения перехваченного дрона ВСУ

Из-за падения подавленного украинского беспилотника в районе Курчатова взорвались хозяйственные постройки. Об этом в Telegram-канале сообщил губернатор Курской области Алексей Смирнов.
«Средствами радиоэлектронной борьбы подавлен украинский БПЛА самолетного типа. В результате его падения произошли взрывы в хозяйственной постройке, не имеющей отношения к Курской атомной электростанции», — написал глава региона.
На место происшествия выехали экстренные службы. Станция работает в штатном режиме.
Промзону Курской АЭС закрыли для проезда транзитного транспорта еще в начале сентября. Водителям предоставили объездной маршрут через поселок Иванино Курчатовского района.
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