Хозпостройки взорвались в районе Курчатова после падения перехваченного дрона ВСУ

Из-за падения подавленного украинского беспилотника в районе Курчатова взорвались хозяйственные постройки. Об этом в Telegram-канале сообщил губернатор Курской области Алексей Смирнов.

«Средствами радиоэлектронной борьбы подавлен украинский БПЛА самолетного типа. В результате его падения произошли взрывы в хозяйственной постройке, не имеющей отношения к Курской атомной электростанции», — написал глава региона.

На место происшествия выехали экстренные службы. Станция работает в штатном режиме.

Промзону Курской АЭС закрыли для проезда транзитного транспорта еще в начале сентября. Водителям предоставили объездной маршрут через поселок Иванино Курчатовского района.