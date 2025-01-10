В Кремле напомнили позицию по Украине

Позиция России по Украине всем известна и понятна. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков на ежедневном брифинге.

«В том, что касается конфликта вокруг Украины, наша позиция последовательна, она предельно четка. Ее неоднократно излагал президент», — подчеркнул он.

Ранее британское издание Financial Times сообщило, что избранный президент США Дональд Трамп пока не знает, как завершить конфликт на Украине, но его команда одержима желанием выглядеть сильными и потому ищут подход к кризису, чтобы избежать повторения вывода войск из Афганистана в 2021 году.

При этом Владимир Зеленский в интервью заявил, что его не устроят переговоры в трехстороннем формате с участием Трампа и Владимира Путина. Он предложил сначала встретиться с президентом США, потом с представителями Европы и только затем — с российской делегацией.