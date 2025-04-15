В Красноярском крае нашли двух дезертиров из зоны СВО

Солдат, самовольно оставивших подразделение в зоне спецоперации, обнаружили в Красноярском крае. Об этом сообщило региональное управление ФСИН России.
Ранее стало известно, что из зоны СВО сбежали два человека. К поискам привлекли около 200 человек. Расстояние от границы Красноярского края до Украины превышает 3000 километров по прямой.
В феврале силовики обнаружили дезертира в Екатеринбурге. Сотрудники военной полиции окружили один из девятиэтажных жилых домов, об этом сообщили местные СМИ.
В январе мобилизованный житель Южного Урала получил шесть лет тюрьмы. Подсудимый не прибыл в установленный срок из отпуска в воинскую часть, дислоцированную в ДНР. Ушедшего в самоволку задержали 14 сентября прошлого года в Челябинской области.
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