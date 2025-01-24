Мобилизованного из Магнитогорска приговорили к шести годам колонии за самоволку

Магнитогорский гарнизонный военный суд приговорил мобилизированного жителя Челябинской области к шести годам колонии за то, что он не вернулся в воинскую часть в Донецкой Народной Республике апреле прошлого года. Об этом сообщила пресс-служба суда.

По его данным, подсудимый не прибыл в установленный срок из отпуска в воинскую часть, дислоцированную в ДНР. Уважительных причин для самоволки у мужчины не было, отметили в пресс-службе. Приговор вынесли по статье «Самовольное оставление части».

«Ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок шесть лет в исправительной колонии общего режима», — добавили в суде.

Военнослужащий должен был вернуться в часть 25 апреля. Ушедшего в самоволку рядового полиция задержала 14 сентября в Челябинской области.

Ранее Верховный суд Республики Крым признал бывшего ялтинского адвоката Виталия Хоменко виновным в госизмене. Подсудимого приговорили к 18 годам колонии строгого режима.