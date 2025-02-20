Военная полиция окружила многоэтажный жилой дом в Екатеринбурге

Сотрудники военной полиции окружили один из девятиэтажных жилых домов в Екатеринбурге в поисках дезертира. Об этом сообщило издание Ura.ru со ссылкой на местных жителей.

«Они стали буквально вытряхивать какого-то мужчину из квартиры», — рассказала одна из свидетельниц.

Официального комментария правоохранительных органов не поступало.

Ранее в Ростовской области из воинской части сбежал арестованный, который незадолго до этого, находясь в СИЗО, заключил контракт для службы в зоне спецоперации.

А в январе мобилизованный житель Челябинской области получил шесть лет колонии за то, что не вернулся из отпуска в воинскую часть. Прибыть обратно на службу он должен был в апреле прошлого года, а задержали его в родном регионе в сентябре.