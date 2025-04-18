В Краснодарском крае задержали иностранца за подготовку теракта по заданию СБУ

Правоохранители задержали на Кубани гражданина Белоруссии, который готовил теракт в Новороссийске в интересах украинских спецслужб. Об этом сообщил ЦОС ФСБ.

По данным ведомства, иностранца в декабре 2024 года завербовала СБУ. С мужчиной связались через интернет и дали ему задание собрать информацию о Черноморском флоте и российских военных.

«Задержан иностранный гражданин, 2000 года рождения, причастный к сбору разведывательной информации и подготовке террористического акта в интересах Службы безопасности Украины», — отметили в ЦОС.

По заданию украинских спецслужб иностранец забрал из тайника самодельную взрывчатку весом 2,5 килограмма. С помощью устройства он планировал подорвать здание в Новороссийске.

В отношении задержанного возбудили уголовное дело. Мужчина признал вину и согласился сотрудничать со следствием.

Ранее силовики задержали жителя Харцызска, причастного к незаконному обороту оружия и наркотиков. В гараже у обвиняемого при обыске обнаружили запрещенные вещества, взрывчатку и боеприпасы.