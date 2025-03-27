«Нашел труп и забрал его паспорт». Боец ВСУ присвоил себе личность погибшего курянина

«СВ»: ВС РФ взяли в плен бойца ВСУ, два дня выдававшего себя за убитого курянина

Российские военные взяли в плен бойца ВСУ Владимира Бережных, который на протяжении двух дней выдавал себя за погибшего жителя Курской области. Видео с его допросом опубликовал Telegram-канал «Северный ветер» .

Российские военные задержали боевики ВСУ в Суджанском районе. Он маскировался под гражданского.

«Я нашел труп мирного, забрал его паспорт и одежду и несколько дней жил в его доме», — рассказал боевик ВСУ.

В Курскую область он попал в ноябре 2024 года. По его словам, когда российские войска их окружили, то солдаты ВСУ ушли, а он остался в селе Плехово Суджанского района. Там он прожил два дня.

Вещи местного жителя, личность которого он присвоил, Бережных нашел в бане. Там и переоделся в гражданскую одежду. Бережных признался, что хотел остаться жить в России, «найти себе молодычку», так как на Украине его «судьба не удалась».

План не сработал, так как через два дня он вышел на улицу в украинских берцах. Его заметили бойцы ВС РФ, которые обнаружили у него при задержании паспорт Украины. Несмотря на это, Бережных еще долгое время пытался выдать себя за беженца, отрицая связь с ВСУ.

Ранее политолог Владимир Скачко объяснил, почему украинские боевики отрезали руки и головы у наемников, погибших в курском приграничье. Они хотели усложнить их идентификацию, чтобы избежать противодействия в международных структурах типа ООН и ОБСЕ.