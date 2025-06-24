Переодетых боевиков ВСУ задержали на границе с Курской областью

Сотрудники российских спецслужб задержали украинских боевиков, переодевшихся в гражданскую одежду и пытавшихся проникнуть из Сумской области в Курскую. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на источник.
«Они пытались убедить военнослужащих, что они местные жители, которые случайно застряли в приграничье», — рассказал собеседник информагентства.
По его словам, такие случаи в том районе не редкость. Боевики находятся на допросе и дают показания.
В мае украинские диверсанты попытались проникнуть в Глушковский район колонной из боевых бронемашин, переодевшись в российскую военную форму, однако их отследили и уничтожили еще на подступах. ВСУ потеряли убитыми не меньше 25 боевиков.
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