В Котовске отбили массированную атаку БПЛА

Российские системы ПВО в ночь на 11 июня отразили массированную атаку украинских беспилотников на Котовск. Об этом сообщил врио главы Тамбовской области Евгений Первышов в своем Telegram-канале .

«В результате падения одного из сбитых БПЛА возникло возгорание, которое было ликвидировано пожарными подразделениями. Пострадавших нет. На месте происшествия работают правоохранительные органы», — написал он.

Один из сбитых беспилотников упал и спровоцировал пожар. Никто не пострадал. На месте происшествия сейчас работают правоохранительные органы.

«Ситуация находится под контролем. Получаю все оперативные доклады от главы Котовска Алексея Плахотникова, МЧС и силовых структур», — уточнил Первышов.

Местные жители сообщали, что минимум 10 взрывов прогремели в небе над Котовском. Очевидцы слышали серию хлопков в течение 15 минут.

За ночь силы ПВО сбили 32 дрона над Россией.