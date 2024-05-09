Спецоперация 09 мая 2024, 22:32 В Китае назвали самую горячую точку в зоне СВО AT: в зоне СВО наиболее острая битва разгорелась в Часовом Яре РИА «Новости»

Читать 360 в

Серьезные бои сейчас наблюдаются вокруг Часова Яра на Артемовском направлении. Об этом сообщило китайское издание Asia Times.

«Наиболее острая битва разворачивается вокруг восточного города Часов Яр, расположенного всего в 10 километрах к западу от Артемовска», — отметили в материале.

Реклама

Авторы статьи утверждают, что падение города станет еще одним доказательством того, что новый пакет помощи США не помог Вооруженным силам Украины и инициатива сохранилась за Россией.

Продвижение российской армии указывает на проблемы, которые испытывает украинская армия с распределением новых поставок. Запасы важной боевой техники истощились настолько сильно, что поражение Украины становится все более вероятным, резюмировали журналисты.

Руководство ВСУ также делилось неблагоприятными прогнозами. Так, замруководителя Главного управления разведки МО Украины Вадим Скибицкий назвал потерю контроля над Часовым Яром вопросом времени.