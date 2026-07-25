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В Кирове нашли живым работника, считавшегося погибшим при атаке ВСУ

Губернатор: в Кирове нашли живым работника, считавшегося погибшим при атаке ВСУ

Фото: РИА «Новости»

Работника предприятия, которого считали погибшим после ракетного удара ВСУ, нашли под завалами, он жив. Об этом сообщил губернатор Кировской области Александр Соколов в телеграм-канале.

«Слава Богу, погибших на месте не 6, а 5 человек», — написал чиновник.

По словам Соколова, всего в результате обстрела ранены 27 человек, 14 из них лечатся амбулаторно, 13 находятся в стационаре.

«Погибшие — настоящие герои трудового фронта. Представил их к государственным наградам», — добавил губернатор.

Утром 24 июля ВСУ обстреляли ракетами одно из кировских промышленных предприятий, погибли люди. В области с 25 по 27 июля объявили трехдневный траур.