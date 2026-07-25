В Кирове нашли живым работника, считавшегося погибшим при атаке ВСУ
Губернатор: в Кирове нашли живым работника, считавшегося погибшим при атаке ВСУ
Работника предприятия, которого считали погибшим после ракетного удара ВСУ, нашли под завалами, он жив. Об этом сообщил губернатор Кировской области Александр Соколов в телеграм-канале.
«Слава Богу, погибших на месте не 6, а 5 человек», — написал чиновник.
По словам Соколова, всего в результате обстрела ранены 27 человек, 14 из них лечатся амбулаторно, 13 находятся в стационаре.
«Погибшие — настоящие герои трудового фронта. Представил их к государственным наградам», — добавил губернатор.
Утром 24 июля ВСУ обстреляли ракетами одно из кировских промышленных предприятий, погибли люди. В области с 25 по 27 июля объявили трехдневный траур.