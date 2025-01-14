В Киевской области прогремели взрывы

Украинские военные засекли в Киевской области беспилотники. Пресс-служба Киевской областной военной администрации сообщила о взрывах от сработавшей системы ПВО.

«Киевщина! Зафиксировано движение враждебных БПЛА! В регионе работают силы ПВО», — сообщили власти.

Администрация запретила фотографировать и снимать на видео работу военных. Чиновники призвали жителей не пренебрегать сигналом воздушной тревоги и спуститься в укрытия.

Беспилотники пролетели на севере Киевской области, уточнила пресс-служба Воздушных сил Вооруженных сил Украины. Воздушная тревога в регионе действовала с 21:49.

Ночью 14 января система ПВО сработала в Киеве сначала на левом берегу Днепра, затем в Оболони. Мэр столицы Виталий Кличко сообщил об атаке БПЛА. За день до этого взрывы послышались в Харьковской области возле железнодорожного вокзала в Змиеве.