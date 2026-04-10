В Киеве сотрудники ТЦК насильно мобилизовали мужчину прямо из маршрутки

В Киеве четверо сотрудников ТЦК и полицейских вытащили мужчину из маршрутного автобуса на глазах у пассажиров. Об этом сообщило издание «Страна.ua».

В распространившемся видео на фоне слышались крики, люди оскорбляли задерживающих, но те не обращали на протесты никакого внимания. Сам мужчина пытался сопротивляться, но силы оказались неравны.

Ранее другого жителя украинской столицы мобилизовали на прогулке с собакой. По данным местных пабликов, питомца забрали с собой, но затем выбросили из машины. Его дальнейшая судьба неизвестна.

На фоне этого жители Украины все чаще нападают на представителей военкоматов. Пресс-секретарь Сухопутных войск ВСУ Андрей Подик заявил, что сотрудники ТЦК могут вообще отказаться от службы, если агрессия против них продолжится.