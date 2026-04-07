Украинские военкомы похитили мужчину во время прогулки и выбросили его собаку

В Киеве сотрудники ТЦК мобилизовали мужчину во время прогулки с собакой. Об этом сообщило украинское издание «Страна.ua» .

Украинские военкомы похитили не только мужчину, но и его питомца. Однако после выбросили животное из автомобиля. Дальнейшая судьба мобилизованного и собаки неизвестна.

Ранее жительницу Киева, которая находится в декретном отпуске с восьмимесячным ребенком, поставили на учет в военкомате.

Девушка поделилась, что ее внесли в реестр, несмотря на наличие младенца и образование менеджера, в городе, где она никогда не была, и даже дали звание солдата со специальностью фельдшер.

Это не первый случай, когда на Украине ставят на воинский учет невоеннообязанных женщин. В Харькове свои имена в системе «Резерв+» обнаружили более 20 девушек. Всех их объявили в розыск как потенциальных военнослужащих.