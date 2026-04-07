На Украине пожаловались, что участились нападения на сотрудников ТЦК

Сотрудники территориальных центров комплектования на Украине могут отказаться от службы, если нападения на них продолжатся. Об этом заявил пресс-секретарь Сухопутных войск ВСУ Андрей Подик, сообщил телеграм-канал «Политика Страны» .

Подик заявил, что давление и агрессия в отношении сотрудников ТЦК становятся все более серьезной проблемой. Они уже столкнулись с нападениями на военнослужащих.

«Люди берут в руки холодное оружие, был случай, когда пытались взорвать военных, служащих в ТЦК. <…> При таких обстоятельствах военнослужащие могут просто не захотеть продолжать проходить службу в ТЦК», — сказал он.

Подик добавил, что тем, кто не хочет служить в ВСУ, не следует прибегать к противоправным действиям, ведь можно решить этот вопрос и другими методами. Он отметил, что в ряде случаев можно подобрать должность, которая предусматривает отсрочку от мобилизации.

Ранее в Полтавской области около 20 человек атаковали патруль военкомата и сопровождавших его полицейских. В результате нападения пострадали шесть украинских силовиков.