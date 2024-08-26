В Киеве раздались новые взрывы

Повторные взрывы прогремели в понедельник, 26 августа, в Киеве на фоне объявленной воздушной тревоги. Об этом сообщил украинский телеканал «Общественное» .

Ранее о взрывах писало украинское издание «Главком». Жители Киева спускались в убежище в метро. В Киевской области работает ПВО.

По данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, на территории всей Украины объявили воздушную тревогу. Взрывы были слышны в Днепропетровске, Кривом Роге, Одессе, Чернигове, Луцке, в Ивано-Франковской области.

Накануне ВС России уничтожили склад ВСУ в Сумах, где хранились ракеты, в том числе и для систем противовоздушной обороны.

Несколько дней назад украинские каналы также сообщали о взрывах в разных регионах Украины.