В Киеве раздались новые взрывы

«Общественное»: в Киеве прогремели повторные взрывы

Повторные взрывы прогремели в понедельник, 26 августа, в Киеве на фоне объявленной воздушной тревоги. Об этом сообщил украинский телеканал «Общественное».

Ранее о взрывах писало украинское издание «Главком». Жители Киева спускались в убежище в метро. В Киевской области работает ПВО.

По данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, на территории всей Украины объявили воздушную тревогу. Взрывы были слышны в Днепропетровске, Кривом Роге, Одессе, Чернигове, Луцке, в Ивано-Франковской области.

Накануне ВС России уничтожили склад ВСУ в Сумах, где хранились ракеты, в том числе и для систем противовоздушной обороны.

Несколько дней назад украинские каналы также сообщали о взрывах в разных регионах Украины.

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