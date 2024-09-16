В Киеве раскрыли суть плана Зеленского по завершению конфликта на Украине

План Владимира Зеленского по завершению конфликта на Украине строится на разрешении стран Запада наносить удары вглубь России. Об этом заявил советник главы офиса президента Украины Сергей Лещенко в эфире телемарафона «Единые новости».

«Намек Зеленского очень прозрачный — если реализация „плана победы“ зависит от [президента США Джо] Байдена, то есть это зависит от того, чтобы дать Украине добро использовать западное оружие», — сообщил он.

Ранее в офисе президента Украины пообещали передать России свой план по урегулированию через третьи страны, сохраняющие контакт с обеими сторонами.

Сам Зеленский ранее рассказал, что один из пунктов плана предусматривает лишение россиян комфортной жизни, чтобы они из-за этого надавили на Владимира Путина и вынудили его пойти на переговоры.