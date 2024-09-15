Зеленский захотел лишить россиян комфорта

CNN: Зеленский планирует лишить россиян комфорта, чтобы они надавили на Путина

Президент Украины Владимир Зеленский поделился подробностями своего «победного» плана, который намерен представить руководителю США Джо Байдену в ближайшее время. Он рассказал в интервью телеканалу CNN , что один из них предусматривает лишение россиян комфортной жизни.

По его словам, в плане четыре основных пункта и один, который он хочет реализовать после окончания боевых действий. Речь идет о сильной военной поддержке Украины, свободе в использовании ресурсов, оказания экономической помощи Киеву и безопасности страны.

«Если российское общество окажется в опасности, если они (россияне — прим. ред.) будут жить без комфорта, без энергии, как наши люди, они поймут цену [этого конфликта], они не будут счастливы и начнут оказывать на [президента РФ] Путина давление», — назвал пятый пункт украинский лидер.

Зеленский также призвал сделать Украину сильной, чтобы она смогла посадить Россию за стол переговоров.

Ранее украинский лидер высказался о контрнаступлении ВС РФ в Курской области, заявив, что все идет «по украинскому плану».

До этого замминистра обороны Александр Фомин назвал вторжение ВСУ в Курскую область «новым измерением» спецоперации, объяснив, что операцию Киев провел с ведома и при всеобъемлющей поддержке Запада.