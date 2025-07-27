В Киеве прозвучали взрывы на фоне воздушной тревоги

В Киеве вечером прозвучали взрывы во время объявленной воздушной тревоги. Об этом сообщил телеканал «Общественное».

Мэр украинской столицы Виталий Кличко заявил, что детонации связаны с работой системы противовоздушной обороны.

По данным онлайн-карты Минцифры Украины, на 22:35 по московскому времени сигнал тревоги звучал в Киеве и ряде областей страны.

Накануне Минобороны России сообщило, что ночью российские войска нанесли групповой удар высокоточным оружием и беспилотниками по предприятиям украинского ВПК, производящим боеприпасы и комплектующие для ракет. В ведомстве заявили, что все цели поражены.

Также министерство сообщило об установлении контроля над населенными пунктами Зеленый Гай в ДНР и Малиевка в Днепропетровской области.