ВС России нанесли групповой удар по предприятиям ВПК Украины

Вооруженные силы России ночью нанесли групповой удар высокоточным оружием большой дальности и беспилотниками по предприятиям военно-промышленного комплекса Украины. Об этом сообщили в российском оборонном ведомстве.
По данным Минобороны, цели атаки — предприятия, производящие комплектующие для ракетного вооружения, боеприпасы и взрывчатые вещества. В ведомстве подчеркнули, что все назначенные объекты поражены.
В сегодняшней сводке о проведении специальной военной операции также говорится, что российские войска установили контроль Зеленым Гаем в Донецкой Народной Республике и Малиевкой в Днепропетровской области. Населенные пункты удалось занять благодаря успешным наступательным действиям группировки «Восток».
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