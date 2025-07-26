ВС России нанесли групповой удар по предприятиям ВПК Украины

Вооруженные силы России ночью нанесли групповой удар высокоточным оружием большой дальности и беспилотниками по предприятиям военно-промышленного комплекса Украины. Об этом сообщили в российском оборонном ведомстве .

По данным Минобороны, цели атаки — предприятия, производящие комплектующие для ракетного вооружения, боеприпасы и взрывчатые вещества. В ведомстве подчеркнули, что все назначенные объекты поражены.

В сегодняшней сводке о проведении специальной военной операции также говорится, что российские войска установили контроль Зеленым Гаем в Донецкой Народной Республике и Малиевкой в Днепропетровской области. Населенные пункты удалось занять благодаря успешным наступательным действиям группировки «Восток».