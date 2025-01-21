В Киеве прогремели взрывы

В центре Киева прогремели взрывы, работают силы ПВО. Об этом сообщило издание «Страна.ua».

«Сообщают о взрывах на левом берегу Киева. Возможна работа ПВО по „Шахеду“», — написали авторы материала.

Информацию о взрывах подтвердил мэр столицы Виталий Кличко в своем Telegram-канале. Он посоветовал жителям города не покидать укрытия.

«В городе, на левом берегу, работают силы ПВО по БПЛА. Оставайтесь в укрытиях!» — написал он.

Позже Кличко добавил, что такая же ситуация сложилась и на правом берегу города.

Ранее в Киеве прогремел взрыв в студии украинской радиостанции «Армия FM». По предварительным сведениям, пострадала ведущая радиостанции.